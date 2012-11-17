DIŞ HABERLER MERKEZİ
Hamas ve İsrail hükümeti arasında devam eden sözlü ve fiili çatışmalar sürerken Filistinlilerin günlük hayatları hayat-memat meselesi haline dönüşmüş vaziyette devam ediyor. Gazzeliler bir yandan yanan evlerini söndürmeye çalışırken bir yandan da ellerindeki sınırlı imkanlar içerisinde yaralanan yakınlarını tedavi etmeye çalışıyorlar. Hayatını kaybetmeyenler ise evlerini ve hayat şartlarını kaybediyorlar. Çatışmaların ve akan kanın sona ermesi için Gazzeye geçen Mısır Başbakanı Hişam Kandil, Gazze ziyareti esnasında İsrailin ateş kesmediğini ve Filistinlilerin evlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini ifade etmişti. Mısır Başbakanının Gazze ziyareti sırasında saldırıda bulunmayacağını ifade eden İsrail ise, Kandilin ziyareti esnasında Hamas bize saldırırsa biz de Gazzeye saldırırız diyerek ayrıca gözdağı vermişti.
Mısır hükümeti Gazzenin yanında
Mısırlı liderler İsrailin saldırılarına karşı Gazzenin yanında olacaklarını taahhüt etti. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Gazzeyi kendi başına bırakmayacaklarını söyledi ve apaçık bir şekilde gerilimi tırmandırdığı için İsraili kınadığını belirtti. Mursiden önce Mısır Başbakanı Hişam Kandil de, Gazzeyi ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu. Hamas yönetimine destek olarak nitelenen bir ziyaret için Gazzeye giden Mısır Başbakanı Hişam Kandil, burada düzenlediği basın toplantısında İsrailin eylemlerini saldırganlık olarak niteledi.
Kandil Gazzede tanık olduklarım tam bir felaket ve ben sessiz kalamam. İsrailin saldırganlığı son bulmalı dedi. Kandil, Gazzedeki bir hastaneyi de ziyaret ettikten sonra Mısıra döndü. Gerginliğin tırmanışa geçmesinden bu yana Gazzeden İsraile toplam 350 roket fırlatıldığı iddia edildi. İsrail ise bu roketlerden 130unun Demir Kubbe füze savunma sistemiyle durdurulduğunu belirtti. İsrailliler Çarşamba günü Hamasın askeri kanat komutanı Ahmed Cebariyi öldürdü. Bunu hava akınları izledi; Gazzeliler de füze saldırılarında bulundu. 1991den bu yana ilk kez Tel Aviv vuruldu.
ABden İsraile destek
Avrupa Birliği, İsraile, halkını saldırılardan koruma hakkının bulunduğunu, ama orantılı karşılık vermesi gerektiği uyarısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashtonun yaptığı yazılı açıklamada, Mevcut krizi başlatan Hamas ve Gazzedeki diğer örgütlerin roket saldırıları hiçbir hükümet tarafından kabul edilemez ve son bulmalıdır. İsrailin halkını bu tür saldırılardan koruma hakkı vardır. İsraile orantılı karşılık vermesi gerektiği konusunda şiddetle tavsiyede bulunuyorum denildi. Ashton, Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere, bölge liderleri ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmeler yaparak gerginliğin daha fazla tırmanmasının ve can kayıplarının engellenmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.
Türkiye ve Mısıra çağrı
İsrailin en önemli müttefiki ABD ise, Hamasla ilişkileri olan ülkelere, Gazzeden yönelen roket saldırılarının durdurulması için baskı yapma çağrısında bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Hamas nezdinde bir derece nüfuzu olan Türkiye, Mısır ve bazı Avrupalı ortaklarımıza, bu nüfuzu Hamasın çatışmaları tırmandırmaması için kullanılması çağrısında bulunduk diye konuştu.
İsrailin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen roket saldırılarının ardından, havadan ve denizden Gazzeye yönelik başlattığı bombardıman, dört yıl önceki topyekun işgalden bu yana en şiddetli saldırı niteliğinde. Gazzedeki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20ye çıktığını, 190 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti.