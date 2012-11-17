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Gazzede saflar belirginleşiyor

İsrail ile Filistin arasında çatışmalar sürerken, Mısırlı liderler İsrailin saldırılarına karşı Gazzenin yanında olacaklarını taahhüt etti. Avrupa Birliği ise İsrailin yanında yer alarak İsrailin halkını koruma hakkının bulundu

17 Kasım 2012 Cumartesi 12:30
Gazzede saflar belirginleşiyor

DIŞ HABERLER MERKEZİ

Hamas ve İsrail hükümeti arasında devam eden sözlü ve fiili çatışmalar sürerken Filistinlilerin günlük hayatları hayat-memat meselesi haline dönüşmüş vaziyette devam ediyor. Gazzeliler bir yandan yanan evlerini söndürmeye çalışırken bir yandan da ellerindeki sınırlı imkanlar içerisinde yaralanan yakınlarını tedavi etmeye çalışıyorlar. Hayatını kaybetmeyenler ise evlerini ve hayat şartlarını kaybediyorlar. Çatışmaların ve akan kanın sona ermesi için Gazzeye geçen Mısır Başbakanı Hişam Kandil, Gazze ziyareti esnasında İsrailin ateş kesmediğini ve Filistinlilerin evlerini başlarına yıkmaya devam ettiğini ifade etmişti. Mısır Başbakanının Gazze ziyareti sırasında saldırıda bulunmayacağını ifade eden İsrail ise, Kandilin ziyareti esnasında Hamas bize saldırırsa biz de Gazzeye saldırırız diyerek ayrıca gözdağı vermişti.

Mısır hükümeti Gazzenin yanında

Mısırlı liderler İsrailin saldırılarına karşı Gazzenin yanında olacaklarını taahhüt etti. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Gazzeyi kendi başına bırakmayacaklarını söyledi ve apaçık bir şekilde gerilimi tırmandırdığı için İsraili kınadığını belirtti. Mursiden önce Mısır Başbakanı Hişam Kandil de, Gazzeyi ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu. Hamas yönetimine destek olarak nitelenen bir ziyaret için Gazzeye giden Mısır Başbakanı Hişam Kandil, burada düzenlediği basın toplantısında İsrailin eylemlerini saldırganlık olarak niteledi.

Kandil Gazzede tanık olduklarım tam bir felaket ve ben sessiz kalamam. İsrailin saldırganlığı son bulmalı dedi. Kandil, Gazzedeki bir hastaneyi de ziyaret ettikten sonra Mısıra döndü. Gerginliğin tırmanışa geçmesinden bu yana Gazzeden İsraile toplam 350 roket fırlatıldığı iddia edildi. İsrail ise bu roketlerden 130unun Demir Kubbe füze savunma sistemiyle durdurulduğunu belirtti. İsrailliler Çarşamba günü Hamasın askeri kanat komutanı Ahmed Cebariyi öldürdü. Bunu hava akınları izledi; Gazzeliler de füze saldırılarında bulundu. 1991den bu yana ilk kez Tel Aviv vuruldu.

ABden İsraile destek

Avrupa Birliği, İsraile, halkını saldırılardan koruma hakkının bulunduğunu, ama orantılı karşılık vermesi gerektiği uyarısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashtonun yaptığı yazılı açıklamada, Mevcut krizi başlatan Hamas ve Gazzedeki diğer örgütlerin roket saldırıları hiçbir hükümet tarafından kabul edilemez ve son bulmalıdır. İsrailin halkını bu tür saldırılardan koruma hakkı vardır. İsraile orantılı karşılık vermesi gerektiği konusunda şiddetle tavsiyede bulunuyorum denildi. Ashton, Mısır Cumhurbaşkanlığı ofisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil olmak üzere, bölge liderleri ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmeler yaparak gerginliğin daha fazla tırmanmasının ve can kayıplarının engellenmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Türkiye ve Mısıra çağrı

İsrailin en önemli müttefiki ABD ise, Hamasla ilişkileri olan ülkelere, Gazzeden yönelen roket saldırılarının durdurulması için baskı yapma çağrısında bulundu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Hamas nezdinde bir derece nüfuzu olan Türkiye, Mısır ve bazı Avrupalı ortaklarımıza, bu nüfuzu Hamasın çatışmaları tırmandırmaması için kullanılması çağrısında bulunduk diye konuştu.

İsrailin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen roket saldırılarının ardından, havadan ve denizden Gazzeye yönelik başlattığı bombardıman, dört yıl önceki topyekun işgalden bu yana en şiddetli saldırı niteliğinde. Gazzedeki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20ye çıktığını, 190 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu belirtti.

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