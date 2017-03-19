‘Göçmen anlaşması tehlikede değil’

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta “Erdoğan birçok defalar tehdit etmesine rağmen Türkiye bu anlaşmayı iptal etmeyecektir. Ben bu tehditleri aştım” şeklinde konuştu. Juncker, Türkiye'nin sahillerinin “kaçakçılık çeteleri ve haydutlar tarafından” kontrol altına alınmasının Türkiye'nin çıkarına olmayacağını belirtti.

‘Sürecin bitmesinin sebebi biz olmayacağız’

16 Nisan referandumu ile ilgili Türk bakanların bazı Avrupa ülkelerinde yapacakları etkinliklerinin iptal edilmesi nedeniyle son dönemde Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasında yaşanan kriz sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlardan göçmen anlaşmasından Türkiye'nin tek taraflı vazgeçebileceği yönünde açıklamalar gelmişti.

Türkiye ile AB arasında geçen yıl imzalanan göçmen geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye, Yunan adalarına yasadışı yollarla geçen göçmenleri geri almayı kabul etmiş, Türkiye'ye iade edilen her bir Suriyeli karşılığında da, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyelinin Avrupa'ya gönderilmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Juncker Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin AB üyelik müzakere sürecinin sonlandırılmasına da karşı çıktı. "Zaten olmayan müzakereler dondurularak hınç almak mantıklı değil" dedi. Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesinin AB'ye üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesiyle eşanlamlı olacağını belirtti. AB Komisyonu Başkanı ayrıca Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı olmadığını da söyledi. Juncker "Bütün Türkler küçük Erdoğanlar değil" ifadesini kullanarak, Türk halkı ve hükümeti arasında "büyük bir fark" olduğunu belirtti. DIŞ HABERLER