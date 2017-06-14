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Guatemala'da büyük deprem

Orta Amerika ülkesi Guatemala 6.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı

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Guatemala'da büyük deprem
Deprem Meksika'da da hissedildi. Orta Amerika ülkesi Guatemala 6.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 6.9 olarak açıkladı. Guatemala hükümeti ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak verdi. Çarşamba sabahı TSİ ile 10.30'da yaşanan depremin üssü Meksika sınırına yakın San Marcos kentinin 15 kilometre kuzey batısı olarak açıklandı.

Depremin yüzeyden yaklaşık 111 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Depremin tüm ülke genelinde hissedildiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. Ülkenin Ulusal Sivil Polis Teşkilatı, depremde Guatemala'nın güneyindeki San Sebastian Retalhuelu kentinde bir kişinin kısmen çöken bir kilisenin enkazında kalarak yaralandığını bildirdi. Ülkenin bazı kesiminde elektriklerin kesik olduğu bildirildi. DIŞ HABERLER

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Anahtar Kelimeler:
Guatemalada Büyük Deprem
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