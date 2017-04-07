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‘Güç odakları çatışma istiyor’

Ortadoğu uzmanı Michael Lüders, Suriye’deki vekâlet savaşının sıcak çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekerek, 'Washington'daki nüfuz sahibi güç odaklarının çatışma aradığı değerlendirmesinde bulundu

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‘Güç odakları çatışma istiyor’
Lüders’in tespitleri şu şekilde: Suriye'de iç savaş hüküm sürüyor. Bir yanda Esad rejiminin devirmek isteyen ABD, AB, Türkiye ve Körfez devletleri, diğer yanda ise buna tamamen karşı olan Çin, Rusya ve İran. Bombardımanla kalmayacak, kriz tırmanacak ve Suriye'de Amerikan ve Rus askerlerinin karşı karşıya gelme riski artacaktır. Karşılaşma başladı. Çıkar dengeleme ve eşitlik çerçevesinde birbiriyle konuşma imkânı ortadan kalktı. Anlaşmazlığın devam etme tehlikesi söz konusu. Bombardıman Ruslara zarar vermediği için Kremlin saldırıyı kayda geçirecek ama tepki göstermeyecektir. Şayet ABD bombardımanları sürdürür ve Ruslar bundan zarar görürse Kremlin bunu sineye çekmez ve kriz aniden tırmanabilir. En büyük iki jeopolitik rakip olan ABD ile Rusya, Ukrayna ve öncelikle de Suriye'de örtülü ‘savaş' halindeler. Esad rejimi sonuncusu Halep olmak üzere bütün büyük şehirleri geri aldı. ABD'nin ilk aşamada bu çekişmeden yenik çıktığı söylenebilir. Washington'daki nüfuz sahibi güç odaklarının gelişmeleri tersine çevirmek için Suriye'de çatışma aradıkları anlaşılıyor. ABD, Rusya ve İran'ın Suriye'ye hakim olmasını istemiyor. DIŞ HABERLER 

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‘Güç Odakları çatışma Istiyor’
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