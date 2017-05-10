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Güney'den Kuzey'e sıcak mesaj

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimini kazanan liberal aday Moon Jae-in yemin ederek göreve başladı. Moon ”doğru koşullar altında Pyongyang'a giderim” diyerek Kuzey’e sıcak mesaj gönderdi

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Güney'den Kuzey'e sıcak mesaj
Güney Kore'yi sarsan ve eski Devlet Başkanı Park-Geun-hye'nin görevden alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma skandalının ardından önce gün sona eren seçimlerde zafer kazanan liberal eğilimli Moon Jae-in yemin ederek görevine başladı.

Kuzey Koreli göçmen bir ailenin çocuğu olan ve seçimde Demokrat Parti'nin adayı olarak yüzde 41,1’lik oranla birinci olan eski insan hakları avukatı Moon, başkent Seul'deki parlamento binasındaki konuşmasında Kore yarımadasında barışın tesisi için elinden geleni yapacağını söyledi. Seçimlerde muhafazakâr aday Hong Joon-pyo yüzde 25,5 oranında oy alarak ikinci, merkez eğilimli Ahn Cheol-soo ise yüzde 21,4 oy alarak 3. sırada yer almıştı.

Yolsuzluk skandalı sonrası bölünmüş olan ülkeyi 'birleştirme' sözü veren 64 yaşındaki çiçeği burnunda devlet başkanı, Kuzey Kore konusunda uygulanacak politikanın ayrıntılarını paylaşmasa da selefi Park'ın katı tutumunun aksine 'düşman kardeşler' arasında daha fazla temasın işaretini verdi. Moon "Kore yarımadasında barışı inşa için elimden geleni yapacağım. İhtiyaç olursa hemen Washington'a uçarım. Aynı şekilde Pekin ve Tokyo'ya, hatta doğru koşullar altında Pyongyang'a giderim" dedi. DIŞ HABERLER

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