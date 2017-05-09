Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güney Kore seçimde

Güney Kore'de erken devlet başkanlığı seçimleri için geçen hafta başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek

Bu haber kez okundu.

Güney Kore seçimde

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevden azledilmesinin ardından düzenlenen erken seçimde Güney Koreliler, geçen hafta perşembe günü başlayan oy verme işlemi için 140 bin oy verme merkezinde sandık başına gitti.

Seçim Komisyonu, 42,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılımın yüzde 80'lerde olmasını beklediklerini açıkladı. Seçmenlerin dörtte birinden fazlasının iki günlük erken oy verme hakkından faydalandığı belirtildi. 13 adayın yarıştığı seçimler öncesi yapılan anketler, Demokrat Parti adayı Moon Jae-in'in diğer adaylardan daha avantajlı olduğunu gösteriyor.

Seçimin galibi, yerel saatle 20.00'de sandıkların kapanmasıyla başlayacak oy sayımının ardından belli olacak. Beş yıl görev yapacak yeni devlet başkanının, iki aylık geçiş sürecini beklemeden hemen göreve başlayacağı belirtiliyor. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Seçimde
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100