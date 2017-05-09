Güney Kore seçimde

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevden azledilmesinin ardından düzenlenen erken seçimde Güney Koreliler, geçen hafta perşembe günü başlayan oy verme işlemi için 140 bin oy verme merkezinde sandık başına gitti.



Seçim Komisyonu, 42,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılımın yüzde 80'lerde olmasını beklediklerini açıkladı. Seçmenlerin dörtte birinden fazlasının iki günlük erken oy verme hakkından faydalandığı belirtildi. 13 adayın yarıştığı seçimler öncesi yapılan anketler, Demokrat Parti adayı Moon Jae-in'in diğer adaylardan daha avantajlı olduğunu gösteriyor.



Seçimin galibi, yerel saatle 20.00'de sandıkların kapanmasıyla başlayacak oy sayımının ardından belli olacak. Beş yıl görev yapacak yeni devlet başkanının, iki aylık geçiş sürecini beklemeden hemen göreve başlayacağı belirtiliyor. AA

