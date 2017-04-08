Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güney Kore’ye nükleer silah yerleştiriyor

Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından bölgeye yönelik adımlar atması beklenen ABD'nin, Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırabileceği ileri sürüldü.

Bu haber kez okundu.

Güney Kore’ye nükleer silah yerleştiriyor
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından bölgeye yönelik adımlar atması beklenen ABD'nin, Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırabileceği ileri sürüldü. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'ın Pyongyang yönetimine karşı atacağı adımlar netleşiyor. Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşılık" atılabilecek adımlara dair çeşitli planlar sundu. NBC'de yer alan haberlere göre, bu seçenekler arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldürülmesi ve Güney Kore'ye nükleer silah yerleştirilmesi de var. İddialar, istihbarat kaynaklarına ve askeri yetkililere dayandırılıyor. Emekli amiral James Stavridis, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Nükleer silah yerleştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Pyongyang'ı daha da kışkırtmak dışında bir sonuç vermez" dedi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100