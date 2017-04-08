Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından bölgeye yönelik adımlar atması beklenen ABD'nin, Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırabileceği ileri sürüldü. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'ın Pyongyang yönetimine karşı atacağı adımlar netleşiyor. Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Kuzey Kore'nin faaliyetlerine karşılık" atılabilecek adımlara dair çeşitli planlar sundu. NBC'de yer alan haberlere göre, bu seçenekler arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldürülmesi ve Güney Kore'ye nükleer silah yerleştirilmesi de var. İddialar, istihbarat kaynaklarına ve askeri yetkililere dayandırılıyor. Emekli amiral James Stavridis, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Nükleer silah yerleştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Pyongyang'ı daha da kışkırtmak dışında bir sonuç vermez" dedi. AA
Güney Kore’ye nükleer silah yerleştiriyor
Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından bölgeye yönelik adımlar atması beklenen ABD'nin, Güney Kore'ye nükleer silah konuşlandırabileceği ileri sürüldü.
08 Nisan 2017 Cumartesi 15:12
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