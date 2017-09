Guterres'ten 'ırkçılık' açıklaması

Her zaman ve her yerde bunlara karşı çıkmalıyız." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Virginia eyaletindeki ırkçı gösteriler ve şiddet olaylarının ardından ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobiye karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Guterres, Twitter hesabından, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi toplumlarımızı zehirliyor.



Her zaman ve her yerde bunlara karşı çıkmalıyız." mesajını paylaştı. Virginia'da aşırı milliyetçilerin yürüyüşünde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump ırkçı grupları hedef almakta tereddüt etmiş ve bu durum kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. New York'ta Trump Tower'daki rezidansında basın toplantısı düzenleyen Trump, ırkçı protestolara destek verdiği yönündeki eleştirileri yanıtlamış ve her iki tarafın da suçlu olduğunu ifade etmişti. AA