‘Güvenli bölge Suriye'yi bölmemeli’

Le Figaro gazetesine konuşan Putin "Güvenli bölgelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün gelecekte bölünmesine yönelik bir modele dönüşmemesini umuyorum, bu çok önemli. Aksine, barış sağlanırsa bu bölgeler ve bu bölgeleri kontrol edenlerin Suriye hükümetiyle işbirliği yapmasını umuyorum” dedi. Putin "ABD ile bu gibi konularda anlaşmak zor. Ancak son zamanlarda bir değişim görüyoruz ve bu gerçekten de sonuç veriyor.



Başkan Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve genel anlamda güvenli bölge oluşturulması fikrini destekledi" dedi. Putin açıklamasının devamında "Suriye'nin güneyinde tüm ülkelerin çıkarlarına en iyi şekilde nasıl hizmet edilebileceğini düşünüyoruz. Bunu yaparken bu bölgede sorunlarla karşılaşan tüm ülkelerin endişelerini göz önünde bulunduruyoruz. Rusya elbette ABD ve Avrupalı partnerlerin söyleyeceklerini dikkate almaya hazır. Ancak ihtiyacımız olan belirgin, net olmak için diyalog kurmak, ortak iddialar ve çıkarlara yönelik boş konuşmalar değil” dedi. DIŞ HABERLER