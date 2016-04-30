Halep’te teröristler dehşet saçıyor

Halep Emniyet Müdürlüğünde bir kaynak teröristlerin bugün Halep Kentinin sivil yerleşim mahallerine onlarca füze ve top mermisiyle saldırılarını sürdürdüklerini belirtti. Kaynak dış güçlere hizmet eden teröristlerin bugün Cuma namazı çıkışında Meydan, Bab el Farac,, Muhafaza, Seyf el Devle, İzaa, Martini, Bostan el Zehra, Nil Caddesi ve Maşriki semtlerini füze ve top yağmuruna tuttuklarını söyledi.Teröristlerin patlayıcı mermi ve roketler kullanmalarıyla Nil Caddesi ve Bostan el Zehra semtlerinde sivil mülklerde yangınların alev aldığını ifade eden kaynak; birçok evin de yerle bir olduğunu aktardı. Razi Hastanesinde tıbbi bir kaynak öğlen saatlerine kadar hastaneye geneli çocuk ve kadınlardan oluşan 16 vatandaşın şehit, bir kısmı ağır 32 vatandaşın da yaralı kaldırıldıklarını açıkladı. Teröristlerin önceki gün Halep Kentinin muhtelif bölgelerini 1200’den fazla füze ve top mermisiyle hedef almaları sonucunda birçok ev sahibinin üzerine yıkılmış, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 33 vatandaş şehit, birçoğu ağır olmak üzere 170 kadar vatandaş da yaralı düşmüşlerdi.



Anlaşmada Halep kapsam dışı



ABD ve Rusya, Suriye’de son günlerde çatışmaların artması üzerine Lazkiye’nin kuzeyi ve Doğu Guta’da çatışmaları durdurulması anlaşmasının güçlendirilmesi konusunda bir uzlaşıya vardı ancak Halep’in şu anda kapsam dışında bulunduğu bildirildi. “Halep neden uzlaşı dışında tutuldu?” sorusu yöneltilen Beyazsaray sözcüsü Toner, “Halep’te de sıkıntıların devam ettiğinin farkındayız. Fakat bir yerden başlamamız gerekiyor. Lazkiye’nin kuzeyi ve Doğu Guta’dan başlıyoruz ve eğer bu başarılı bir şekilde devam ederse bunu başka yerlerde de uygulamayı umut ediyoruz” dedi.

IŞİD’in silahları İsrail'den

