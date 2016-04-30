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Halep’te teröristler dehşet saçıyor

Halep Kenti ve kırsalında sivil yerleşim alanlarına gelişigüzel saldırılarını sürdüren teröristler dün de savunmasız sivil bölgelerde dehşet saçtılar.

30 Nisan 2016 Cumartesi 13:59
Halep’te teröristler dehşet saçıyor
Halep Emniyet Müdürlüğünde bir kaynak teröristlerin bugün Halep Kentinin sivil yerleşim mahallerine onlarca füze ve top mermisiyle saldırılarını sürdürdüklerini belirtti. Kaynak dış güçlere hizmet eden teröristlerin bugün Cuma namazı çıkışında Meydan, Bab el Farac,, Muhafaza, Seyf el Devle, İzaa, Martini, Bostan el Zehra, Nil Caddesi ve Maşriki semtlerini füze ve top yağmuruna tuttuklarını söyledi.Teröristlerin patlayıcı mermi ve roketler kullanmalarıyla Nil Caddesi ve Bostan el Zehra semtlerinde sivil mülklerde yangınların alev aldığını ifade eden kaynak; birçok evin de yerle bir olduğunu aktardı. Razi Hastanesinde tıbbi bir kaynak öğlen saatlerine kadar hastaneye geneli çocuk ve kadınlardan oluşan 16 vatandaşın şehit, bir kısmı ağır 32 vatandaşın da yaralı kaldırıldıklarını açıkladı. Teröristlerin önceki gün Halep Kentinin muhtelif bölgelerini 1200’den fazla füze ve top mermisiyle hedef almaları sonucunda birçok ev sahibinin üzerine yıkılmış, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 33 vatandaş şehit, birçoğu ağır olmak üzere 170 kadar vatandaş da yaralı düşmüşlerdi.

Anlaşmada Halep kapsam dışı

ABD ve Rusya, Suriye’de son günlerde çatışmaların artması üzerine Lazkiye’nin kuzeyi ve Doğu Guta’da çatışmaları durdurulması anlaşmasının güçlendirilmesi konusunda bir uzlaşıya vardı ancak Halep’in şu anda kapsam dışında bulunduğu bildirildi. “Halep neden uzlaşı dışında tutuldu?” sorusu yöneltilen Beyazsaray sözcüsü Toner, “Halep’te de sıkıntıların devam ettiğinin farkındayız. Fakat bir yerden başlamamız gerekiyor. Lazkiye’nin kuzeyi ve Doğu Guta’dan başlıyoruz ve eğer bu başarılı bir şekilde devam ederse bunu başka yerlerde de uygulamayı umut ediyoruz” dedi.

IŞİD’in silahları İsrail'den

Suriye’nin Süveyda kentinde IŞİD’in kullandığı ağır silah ve mayınların İsrail yapımı olduğu ortaya çıktı. Suriye Ordusu, IŞİD ve diğer terörist örgütlerin ortak kontrolündeki Şam kırsalına yakın Süveyda kentine operasyon düzenledi. Operasyonun ardından bölgeden kaçan teröristler cephaneliklerini kentte bıraktı. Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgiye göre terk edilen cephanelerin arasında çok sayıda İsrail yapımı mayın ve ağır silahlar ele geçirildi. Öte yandan Suriye ordusu teröristlere darbe indirmeye devam ediyor. Şam kırsalını teröristlerden temizlemek için harekete geçen Suriye ordu birlikleri bir yandan da Halep operasyonlarını sürdürüyor. Suriye Ordusu son 2 günde Halep’in batısında bulunan en az 40 yabancı uyruklu teröristi etkisiz hale getirdi. DIŞ HABERLER

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