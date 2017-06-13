Hamaney'den, Ruhani'ye ikaz

Hamaney, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti yetkilileri ve ülke yöneticilerine hitaben konuştu. Hamaney, şunları kaydetti: "ABD'nin, Kudüs Güçleri'mizden ve komutanımızdan (Kasım Süleymani) hoşlanmasını mı bekliyorsunuz?



Tabii hoşlanmayacak ve (çeşitli platformlarda) şartlar öne sürecek. 'Devrim Muhafızları şurada olmasın, burada Besiç bulunmasın' diye şartlar koşacak olursa, sebebi 'Hakimiyet gücünüzü sahada bulundurmayın' anlamına geliyor. Biz bunun tersine amel etmeliyiz. Ülkenin hakimiyet gücünü korumalı ve desteklemeliyiz." DIŞ HABERLER