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Hamaney'den, Ruhani'ye ikaz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden uluslararası platformlarda Devrim Muhafızları ve Besiç milis güçlerinin pazarlık konusu yapılmamasını istedi

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Hamaney'den, Ruhani'ye ikaz
Hamaney, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti yetkilileri ve ülke yöneticilerine hitaben konuştu. Hamaney, şunları kaydetti: "ABD'nin, Kudüs Güçleri'mizden ve komutanımızdan (Kasım Süleymani) hoşlanmasını mı bekliyorsunuz?

Tabii hoşlanmayacak ve (çeşitli platformlarda) şartlar öne sürecek. 'Devrim Muhafızları şurada olmasın, burada Besiç bulunmasın' diye şartlar koşacak olursa, sebebi 'Hakimiyet gücünüzü sahada bulundurmayın' anlamına geliyor. Biz bunun tersine amel etmeliyiz. Ülkenin hakimiyet gücünü korumalı ve desteklemeliyiz." DIŞ HABERLER
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