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Hamaney’den ABD’ye Suriye tepkisi

İran’ın dini lideri Hamaney, ABD’nin Suriye’nin Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi

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Hamaney’den ABD’ye Suriye tepkisi

Tahran’da üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelen İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin, Suriye’deki çatışmaların başladığı Mart 2011’den bu yana ordu güçlerine yönelik ilk saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. “ABD’lilerin yaptığı stratejik bir hata, kendinden öncekilerin hatalarını tekrarlıyorlar” diyen Hamaney, Washington’ın bölgedeki terörü desteklediğini de belirtti. Hamaney, “ABD’li eski yetkililer, IŞİD’i yarattı ya da IŞİD’e yardım etti; şimdikiler de IŞİD ve benzer grupları yeniden canlandırıyor” ifadelerini kullandı. Suriye’nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssü, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki savaş gemilerinden atılan 59 Tomahawk füzesiyle vurulmuştu. Saldırıda altı kişi hayatını kaybetmişti. DIŞ HABERLER

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Hamaney’den ABD’ye Suriye Tepkisi
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