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'Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldı'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nisan ayında Han Şeyhun'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıda sarin gazı kullanıldığını açıkladı

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'Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldı'
OPCW üyeleri arasında dağıtılan rapordan aktarılanlara göre İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki saldırının görgü tanıklarının ifadeleri ve numunelerin incelenmesinin ardından, hayatını kaybeden çok sayıda kişinin sarin veya benzeri bir maddeye maruz kaldığı tespit edildi.

Raporda, ‘böyle bir salınımın ancak sarinin bir kimyasal silah olarak kullanılmasıyla mümkün olduğu' ifadeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler (BM) ile OPCW'den oluşan ortak bir ekibin soruşturmasıyla, saldırıdan kimin sorumlu olduğu tespit edilecek. DIŞ HABERLER
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Han Şeyhunda Sarin Gazı Kullanıldı
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