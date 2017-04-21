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Hava savunması yüzde 50 yok

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Humus yakınlarında Şayrat hava üssüne fırlattığı Tomahawk füzelerini düşürememelerinin sebebinin, teröristlerin ülkenin hava savunma sistemlerinin yarısından fazlasını yok etmiş olmaları olduğunu söyledi

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Hava savunması yüzde 50 yok

Esad, ABD'nin 7 Nisan'da Humus yakınlarındaki Şayrat hava üssüne fırlattığı Tomahawk füzelerini neden düşüremedikleri yönündeki soruyu yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı "Teröristlerin, eylemlerine Suriye'nin savunma sistemlerini yok ederek başladıklarını çok az kişi biliyor. Bunun 'barışçıl gösteriler' denen şeylerle de ilgisi yok. Zira hava savunma sistemlerimizin çoğu, şehir dışında, kırsal bölgelerde yer alıyor. Hava savunma sistemlerimiz kriz sırasında ciddi biçimde tahrip oldu. Ne kadarının tahrip olduğunu, bunun askeri bir bilgi olması nedeniyle söyleyemem. Fakat yüzde 50'sinden fazlasını kaybettiğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER

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Hava Savunması Yüzde 50 Yok
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