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Havada dehşet! Arka arkaya acil inişler...

Motorlarından biri arızalanan Rus Tu-154 tipi yolcu uçağının, önceki gün 140 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği Sibirya'daki Yirkutsk havaalanına acil iniş yaptığı bildirildi. ~|~     Yerel kriz masasından yapılan açıklamada, Vladivosto

11 Temmuz 2006 Salı 00:00
Havada dehşet! Arka arkaya acil inişler...
Motorlarından biri arızalanan Rus Tu-154 tipi yolcu uçağının, önceki gün 140 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği Sibirya'daki Yirkutsk havaalanına acil iniş yaptığı bildirildi. ~|~


 

 

Yerel kriz masasından yapılan açıklamada, Vladivostok-Ekaterinburg seferini yapan Uralski Avialini havayolu şirketine ait 130 yolcusu ve 9 kişilik mürettebatı bulunan uçağın Yirkutsk'ta aktarma yaptığı ve yeniden havalandıktan 20 dakika sonra kuyruğundaki motorlardan birinin arızalandığını rapor ettiği belirtildi.
Açıklamada, uçağın, yakıtını bitirmek amacıyla kent üzerinde birkaç saat uçtuktan sonra başarılı bir acil iniş yaptığı kaydedildi.
Yirkutsk havaalanında dün meydana gelen kazada, yaklaşık 140 kişi ölmüştü. Kazayı soruşturan heyetten bir yetkili, Airbus 310 tipi uçağın fren sistemindeki arızanın kazaya yol açtığının anlaşıldığını belirtmişti.
Moskova'dan Sibirya'nın Yirkutsk şehrine giden Airbus A-310 tipi uçakta, 8 kişilik mürettebat ve 192 yolcu bulunuyordu.

RUS KOMUTANIN UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI
Öte yandan, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Masorin'in de bulunduğu Tu-134 tipi bir uçağın, Ukrayna'ya zorunlu iniş yaptığı bildirildi.
Rus İnterfaks ajansı, Masorin'in bulunduğu uçağın Kırım Yarımadasına bugün mecburi iniş yaptığını belirterek, olayda kimsenin hayatını kaybetmediğini, ancak birkaç deniz subayının yaralandığını kaydetti.
Uçakta kaç kişi olduğuna dair bilgi bulunmuyor. Uçağın motorlarından birinin inişten sonra alev aldığı, subayların da bu sırada yaralandığı belirtildi.
Bu arada, Rusya Urallar Havayolu şirketine ait TU-154 tipi bir yolcu uçağı da dün Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk kentine zorunlu iniş yapmıştı.

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