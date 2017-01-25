Hazar için 48’inci toplantı

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov başkanlığındaki toplantıya, Rusya, İran, Türkmenistan ve Kazakistanlı yetkili ve uzmanlar katıldı. Halefov toplantıda yaptığı konuşmada, Hazar’ın hukuki statüsünün belirlenmesi için bugüne kadar önemli gelişme sağlandığını belirtti. Devlet başkanlarının katılımıyla bugüne kadar Aşkabat, Tahran, Bakü ve Astrahan’da 4 toplantı yapıldığını hatırlatan Halefov, Bakü ve Astrahan toplantılarında devletlere ait olacak kara sularının eninin ve Hazar’daki iş birliği ilkelerinin belirlendiğini bildirdi. Halefov, bir sonraki zirve toplantısında nihai statünün belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek “Bu nedenle kıyıdaş ülkelerin Hazar’dan diğer denizlere ve okyanusa serbest çıkışı, askeri gemilerin diğer ülkelere ait kara sularından geçiş hakkı, kablo ve boru hatlarının döşenmesi, Hazar’ın dibinin bölünmesi gibi konular üzerinde bir an önce mutabakat sağlanması gerekiyor.” dedi. Hazar’ın merkez ve kuzey bölümlerinin dibinin bölünmesi konusunun bir an önce çözülmesini istediklerini ifade eden Halefov, bu konuda Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya arasında daha önce imzalanan anlaşmalara önem verdiklerini kaydetti. AA