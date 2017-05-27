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Hedefleri Mısır'ı parçalamak

ABD, İsrail'in güvenliği için Mısır'da 10 milyon Kıpti nüfustan bir Hıristiyan devlet çıkarmak istiyor ve IŞİD'ı emelleri doğrultusunda kullanıyor. Mısır Devlet Başkanı Sisi "hedefleri Mısır'ı parçalamak" dedi

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Hedefleri Mısır'ı parçalamak
Mısır'da Kıpti Hristiyanlara yapılan saldırıyı IŞİD üstlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 29'a yükselirken Mısır, Libya'da militanlara ait hedefleri vurmayı sürdürdüğünü duyurdu. Mısır Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada "gece gündüz devam eden saldırılarda önceden belirlenen tüm hedefler- militanların toplanma noktaları ve eğitim kampları- yok edildi" dedi.

Üst düzey Mısırlı yetkililer ise savaş uçaklarının Libya'nın doğusunda IŞİD'e değil El Kaide'ye bağlı olduğu düşünülen Şura Konseyi adlı grubu vurduğunu söyledi. Sisi saldırıdan sonra devlet televizyonunda yaptığı konuşmada "Hedefleri Mısır devletini yıkmak. IŞİD'in Mısır'a karşı izlediği stratejiyi sitelerinden takip edin. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında fitne çıkarmak için nasıl da çalışıyor ve nasıl da Hristiyanlara devlet sizin güvenliğinizi yeterince sağlayamıyor diyor" dedi.

Son zamanlarda gerçekleşen Kahire, Tanta ve İskenderiye'de Kıptilere yönelik saldırıların Mısır halkının birliğini hedef aldığını belirten Sisi, "5-6 aydır güvenlik güçlerimize IŞİD'in Suriye'de işini bitirdiğini ve Halep'ten çıkan savaşçılara dikkat etmeleri gerektiğini, onlardan bir kısmının Sina'ya yöneleceğini ve Libya ile aramızdaki ortak bölgede hareket halinde olacaklarını söyledim" diye konuştu.

Sisi, "Yaşananlara göz yummayacağız. Size şunu söyleyebilirim ki bize saldırı hazırlığı yapılan kamplar güçlü bir şekilde vuruldu. Mısır ülke içinde veya dışında bize saldırmak için çalışan kampları vurmada asla tereddüt etmeyecek" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER

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Hedefleri Mısırı Parçalamak
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