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Hedefleri ulusal paralarla ticaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'la ikili ticaret hacmi ile ekonomi, insani ve siyasi alanda işbirliğini arttırmak için anlaştıklarını söyledi

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Hedefleri ulusal paralarla ticaret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde, ikili ilişkilerin 70. yıldönümünde Hindistan Başbaşakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Putin, karşılıklı ticaret hacminin de yılın ilk çeyreğinde yüzde 29 arttığını söyledi.

“Rusya-Hindistan işbirliği günümüzde gerçekten stratejik ve ayrıcalıklı konumda” diyen Putin, Rusya'nın Hindistan'daki yatırımlarının 4 milyar dolara, Hindistan'ın Rusya'daki yatırımlarının da 8 milyar dolara ulaştığını kaydetti. SPIEF çerçevesinde Rusya ile Hindistan yapılan ortak deklarasyonda da, iki ülkenin ulusal para birimleriyle ticaret yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamada “Ticari işbirliğimizin başka para birimlerine bağımlılıklarını azaltmak için ticaret alanında Hindistan ve Rusya ulusal para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz” ifadeleri kullanıldı.  

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