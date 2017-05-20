Hindustan Times gazetesinin, Telangana afet yönetim yetkilisine dayandırdığı haberinde, eyaletin birçok bölgesinde son günlerde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını ve güneş çarpması gibi nedenlerle 167 kişinin öldüğünü duyurdu. Eyaletin Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaştığı kaydedildi. Meteorolojiye göre, sıcak dalgası Telangana'nın bazı bölgelerinde gelecek hafta da sürecek.
Hindistan'da aşırı sıcaklar 167 can aldı
Hindistan'ın Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana aşrı sıcaklar nedeniyle 167 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
20 Mayıs 2017 Cumartesi 16:07
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