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Hindistan'da tren kazası

Hindistan'ın kuzeyinde bir yolcu treninin 8 vagonunun raydan çıkması sonucu 32 kişi yaralandı

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Hindistan'da tren kazası
Hindistan Demiryolları Sözcüsü Anil Saxena, Jabalpur- Nizamuddin seferini yapan Makaushal Ekspresi'nin 8 vagonunun Uttar Pradeş eyaletine bağlı Mahoba bölgesinde raydan çıktığını belirtti.  Trende bulunan yüzlerce yolcunun, bölge sakinleri ve demiryolu çalışanlarının yardımıyla vagonlardan çıkarıldığını aktaran Saxena, yaralanan 32 kişiden bazılarına olay yerinde müdahale edildiğini, yaklaşık 24 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını dile getirdi. Saxena, kaza nedeninin araştırdığını belirtti. Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan’da kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 145 kişi yaşamını yitirmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı. AA

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Hindistanda Tren Kazası
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