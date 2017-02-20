Hıristiyan mülteciye ABD kapısı açık

ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi'nin (PEW) ABD Dışişleri Bakanlığı Mülteci İşlem Merkezi'nden edindiği verilere göre, 2016 yılında ABD'ye giriş yapan mültecilerin yüzde 61'ini Hıristiyanlar oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ulusu Yabancı Teröristlerin Girişinden Koruma" başlıklı kararnamesi uyarınca nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeden mültecilerin girişinin yasaklanmasını istemiş ancak federal bir yargıç kararnamenin yürütmesini durdurmuştu.

Pew Araştırma Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, geçen yıl ABD'ye giriş yapan mültecilerde Hristiyanlar yüzde 61 ile başı çekerken Müslüman mülteciler yüzde 22 ile ikinci sırada kaldı. Müslümanları yüzde 9 ile Hindular takip ederken, yüzde 6'lık kısmı diğer dini azınlıklar oluşturdu.

PEW raporunda, ABD'nin 2016 yılında kabul ettiği 85 bin mültecinin neredeyse tamamının 10 ülkeden geldiği belirtildi. Mültecilerin yüzde 19'u Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yüzde 15'i Suriye, yüzde 15'i Myanmar, yüzde 15'i Irak, yüzde 11'i Somali, yüzde 7'si Butan, yüzde 4'ü İran, yüzde 3'ü Afganistan, yüzde 3'ü Ukrayna ve yüzde 2'sinin de Eritre'den geldiği bildirildi.

Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesinde bahsi geçen ülkeler Irak, İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'di.

AA