Hollanda'da seçimin kazananı Türkler!

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Hollanda genel seçimlerini, 33 milletvekili çıkaran Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı, İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise ikinci oldu. Rutte, Avrupa Birliği'ni (AB) rahatlatan başarısına rağmen 41 milletvekili kazandığı 2012 seçimlerinin gerisinde kaldı. Bu sonuçlara göre, en az 4 partili bir koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor. Hollanda’da yapılan parlamento seçimlerinde Türklere karşı ırkçılık yapan partiler milletvekillerinin çoğunu alsa da, seçimin kazananı katıldıkları ilk seçimde 3 milletvekili çıkaran Türklerin partisi DENK oldu. PvdA’nın entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk‘ün kurduğu DENK Partisi 3 sandalye elde etti. Seçimde en çok kaybı 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. Türk milletvekillerini ihraç eden PvdA bu sefer ancak 9 milletvekili çıkarabildi. Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK’in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önem arz ediyor.

Denk koalisyon denkleminde rol alabilir

Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76’sının desteğini alması gerekiyor. Hollanda ve Türkiye arasındaki krizin ardından, Müslümanların kurduğu Denk Partisi’nin, çıkardığı milletvekilleriyle koalisyon dengelerini etkilemesi bekleniyor. DENK’in koalisyon denkleminde önemli rol üstlenmesi öngörülüyor. Flemenkçe “düşün” anlamına gelen DENK, milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk tarafından kuruldu. Son yıllarda Hollanda‘da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların sesini duyurmak için siyasi arenaya giren DENK, Müslüman ve Türklerin yanı sıra Hollandalılardan da destek beklediğini açıklamıştı. Seçimlerde farklı partilerden 27 Türk kökenli aday, milletvekili olmak için yarıştı.

En az 4 partili koalisyon

Sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. En az 4 partili bir koalisyon bekleniyor. 21 Mart'ta resmi sonuçların açıklanmasının ardından koalisyon görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar süreceği belirtiliyor. Rutte liderliğindeki liberal VVD'nin Hristiyan Demokrat CDA ve AB yanlısı D66 ile hükümet kurmak isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor ancak gerekli 76 sandalyeye ulaşabilmek için dördüncü bir partiye ihtiyaç duyuluyor. Bu durumda, GL, PvdA ve CU ile hükümet kurulması gündeme gelebilir. Mark Rutte'nin hükümeti kuramaması durumunda, sol partiler GL, PvdA ve SP'nin CDA ve D66 ile bir araya gelerek 5'li koalisyon kurması da senaryolar arasında yer alıyor. Hiçbir partinin ırkçı Wilders'in partisi PVV ile hükümet kurmak istemediği biliniyor. Hollanda'da 1977'deki seçimin ardından hükümet 208 günde kurulmuş, 2012'de ise sonuca 54 günde ulaşılmıştı.