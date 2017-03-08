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Hollanda'da Türkiye karşıtı gösteri

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılımıyla cumartesi günü Hollanda'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili etkinliğini protesto etti

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Hollanda'da Türkiye karşıtı gösteri
Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkçe ve Hollandaca "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı pankart açtı. PW lideri Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de halk oylamasına sunulan yeni anayasanın cumhurbaşkanına daha fazla güç verdiğini belirterek "Türk bakanların Hollanda'ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı. Hollanda hükümetinin etkinliği engellenmekte çok etkisiz davrandığını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının neden engellenmediğini hala anlamadığını söyleyen Wilders, Türk bakanların 16 Nisan'da yapılacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi. Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Hollanda'ya gelmesi durumunda ülkeye girmesine izin verilmeyip Türk büyükelçiyle tekrar ülkesine gönderilmesi gerektiğini ileri süren Wilders, "Burası bizim ülkemiz. Türk bakanlarını lobi yapması için ülkemizde kabul etmiyoruz." dedi. Wilders, Türk bakanların referandum kampanyasını Türkiye'de yapmaları gerektiğini savunarak, "Bana göre, Hollanda'da çifte vatandaşlığı olan kişilerin ülkemizde seçimlere katılma hakkına zaten sahip olmaması gerekir." ifadesini kullandı.

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