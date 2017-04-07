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Hollandalı Türklere yurtdışı yasağı

En az on Türk kökenli Hollanda vatandaşının Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili Ankara ile üst düzey temas halinde bulunulduğunu açıkladı

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Hollandalı Türklere yurtdışı yasağı
Hollanda ve Türk vatandaşlıklarına sahip en az on kişinin Türkiye'den çıkışına izin verilmediği bildirildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daphne Kerremans, 'on kadar kişinin' Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediğini belirtirken, Hollanda'dan NOS televizyon kanalı Türkiye'den çıkamayan çifte vatandaş sayısını '100'e yakın' diye bildirdi. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders "Bu kişilere yardım edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek konuyla ilgili Türk yetkililerle üst düzey temasların sürdüğünü bildirdi. NOS televizyonu söz konusu kişilerin bazılarına Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla yurtdışına çıkış yasağı konduğunu bildirirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kerremans, "Gözaltında tutulma nedenleri çok farklı ancak bazılarının Gülen hareketiyle bağlantılı olabileceği görülüyor" dedi. Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler son dönemde oldukça gergin seyrediyor. DIŞ HABERLER

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