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HRW: 1.2 milyar dolar kayıp

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye'deki milyonlarca mülteci çocuğun eğitimi için farklı devletlerce söz verilen toplam 1.2 milyar doların bir bölümünün kayıp olduğunu açıkladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 18:27
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HRW: 1.2 milyar dolar kayıp

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriyeli sığınmacıların eğitimleri için toplanan yardımların buharlaştığını bildirdi. Yerine ulaşmadığı tespit edilen fonlar arasında ABD ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük bağışçıların yaptığı yardımlar da yer alıyor.

Dünya devletleri, Londra'da Şubat 2016'da düzenlenen bağış konferansında, yaklaşık 500 bin çocuk mültecinin eğitimi için yardım toplanmıştı.

Vaat edilen miktar, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının hesapladığı 1.4 milyar dolarlık ihtiyacın çok üzerine çıkmıştı. Ancak HRW yaptığı araştırmada, "Çeşitli bağışçılar tarafından verilen miktarlar ile 2016 yılında hedefine ulaştığı açıklanana miktarlar arasında çok ciddi farklar" tespit ettiğini bildirdi.

Yarımların çoğu yerlerine ulaştırılmadı

HRW'nin raporuna göre, Lübnan'a mülteci çocukların eğitim için öğretmen işe alımı, kitap satın alınması ve okul inşası için söz verilen 350 milyon doların dörtte birinden fazlasının halen gönderilmediği belirtiliyor.

Ürdün'e ulaşmayan miktar da söz verilen 250 milyon dolarlık yardımın yaklaşık beşte birine denk geliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca Avrupa Birliği'ne de; Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki Suriyeli çocuk mültecilerin eğitimi için söz verdiği 776 milyon dolarlık bağışın bir bölümü hakkında şeffaf davranmadığı eleştirisi yöneltti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
New YorkHRWSuriyeMülteci çocuklarEğitim
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