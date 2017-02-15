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İbadi'den 'iç savaş' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr yanlılarına ülkede 'iç savaş' çıkarmamaları uyarısında bulundu.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:42
İbadi'den 'iç savaş' uyarısı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Sadr yanlılarının düzenlediği gösteriler ve beraberinde başkent Bağdat'taki şiddet olaylarının ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin öncelikli gündem maddesinin Musul'u terör örgütü IŞİD'ten kurtarma operasyonları olduğuna dikkati çekti.

Sadr yanlılarına işaret eden İbadi, "Göstericilere, ülkeyi iç savaşla ateşe vermemeye ve en önemli hedefimiz IŞİD ile mücadeleyi unutmamaya çağırıyorum" dedi. Gösterileri kullanan bazı gruplar olduğunu ifade eden İbadi, barışçıl gösterilerin önemine vurgu yaparak, "Güvenlik güçlerini tedirgin etmek, kentlerin kurtarılması operasyonları için harcanan çabaları olumsuz etkiler" diye konuştu.

İbadi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, Trump'ın IŞİD ile mücadelede Irak'a destek verdiğini vurguladığını aktardı. Trump'a ABD'ye giriş yasağının Irak vatandaşlarını kapsamasının uygun olmadığını dile getirdiğini ifade eden İbadi, ABD Başkanının bu meselenin yeniden ele alınması sözünü verdiğini belirtti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İbadiden Iç Savaş UyarısıIrakMukteda El SadrABDTrump
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