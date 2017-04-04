İdlib'de kimyasal saldırı iddiası

İdlib vilayetindeki Şeyh Han kasabasına havadan düzenlenen saldırılarda ölenler arasında dokuz çocuğun bulunduğu, 60 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İnsan Hakları Gözlemevi doktorların kimyasal silah kullanıldığına yönelik belirtiler olduğu yönündeki anlatımda bulunduğunu, saldırının düzenlendiği yerde birçok kişinin baygınlık, kusma ağızda köpürme gibi şikâyetler yaşadığını belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıdan Suriye Ordusu'nu sorumlu tutuyor. Muhalifler bir doktorun ağır bir kimyasal gaz saldırısı düzenlendiği ve çalıştığı kliniğe kimyasal gaz şikayeden üç hastanın geldiği bilgisini verdiğini belirtti. Suriye Ordusu'ndan saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.