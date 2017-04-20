İdlib için yeni teklif sundu

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, OPCW'de oylanacak teklifte bazı ülkeler tarafından dile getirilen görüşlere de yer verildiğini kaydetti. Şulgin, "İran'la birlikte yenilenen teklifimizi sunduk. Batılı delegeler bundan rahatsız oldu. Başkentleriyle görüşmek için süre istediler. Yarın yeniden toplanma konusunda anlaştık ve partnerlerimize teklifi yarın oylamaya sunacağımızı bildirdik" dedi. Teklifin içeriğine dair bilgi de veren Şulgin, şu ifadeleri kullandı: "Partnerlerimizin dile getirdiği görüşler de göz önünde bulunduruldu. Soruşturmanın örgütün ilgili misyonu tarafından yürütülmesi ve yetkinin geçen seferki gibi kısmen değil, tamamen kullanılması konusunda mutabıkız. Teklifte bazı ülkelerin soruşturma için kendi uzmanlarını gönderecek olmasından memnuniyet duyulduğu da ifade ediliyor." Öte yandan Şulgin, misyonun sadece Han Şeyhun'u değil, ABD'nin iddiasına göre kimyasal saldırıyı düzenlediği iddia edilen Suriye uçaklarının havalandığı Şayrat hava üssünü ziyaret etmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti. ABD'li meslektaşlarının diğer partnerleri karar alınmaması için ikna etmeye çalıştığını da aktaran Rus diplomat, bu tutumun, ABD'nin sakladığı bir şeyler olduğu düşüncesine sevk ettiğini vurguladı. DIŞ HABERLER