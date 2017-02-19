İkinci Musul operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'un batı yakasını IŞİD'den kurtarmaya yönelik operasyonun başladığını açıkladı. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el-İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.

Başbakan İbadi, Musul'da "önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması" olduğunu kaydetti.

Batı yakası 3 yönden kuşatıldı

Askeri kaynaklar, doğu yakasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından batı bölgelerini geri almak için icra edilen operasyona 3 cepheden başlandığını, Irak ordusunun kuzeyden, federal polis güçlerinin güneyden, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ise batıdan destek verdiğini aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.

Siviller operasyonu zorlaştırabilir

Askeri ve idari yetkililer kentin batısına yapılacak operasyonun, "dar sokaklar ve bölgede yaşayan yaklaşık 750 bin sivil" göz önüne alındığında daha çetin geçeceğini öngörüyor.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) önceki gün yapılan açıklamada, Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle on binlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirilmişti.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande de bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Bu arada dün sabah başlatılan operasyonda kuşatılan üç köy ve bir elektrik santralinde kontrolün sağlandığı belirtildi. Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan yazılan açıklamada, "Irak ordusuna bağlı 16'ncı Tugay ve federal polis gücü, Bağdat-Musul yolu üzerinde yer alan Bahira ve Azibe köyleri ile Musul-Hammam el-Alil kasabası arasındaki El-Lezake köyünde kontrolü sağladı." ifadelerine yer verildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Naif ez-Zubeydi de "Federal polis güçleri, Musul'un batısında yer alan Azibe köyü yakınlarındaki elektrik santralini terör örgütü DEAŞ'ın elinden aldı." dedi.

Musul'un batı yakasına doğru ilerleme kaydeden Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ militanları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktaran Zubeydi, uluslararası koalisyon güçlerinin sağladığı hava desteğiyle üstünlük kazanıldığını kaydetti.