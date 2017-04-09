İlk konserini İstanbul’da verdi

Kızıl Ordu Korosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda önceki akşam özel davetliler için olan ilk konserini verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen konsere çok sayıda kişi katıldı. Kızıl Ordu Korosu konseri, sosyal medyada iptal edilmesi için başlatılan kampanyaya rağmen gerçekleştirilmiş oldu.

Kızıl Ordu Korosu’ndan bir kez daha mehter marşı

Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyan konserde hem Rus hem Türk halkı için duygulu ve coşkulu anlar yaşandı. İlk parçasını Türkiye ve Rusya bayraklarının sahneye alınmasıyla seslendiren koroya daha sonra ‘Kutlama Marşı’ ile bale grubu da eşlik etti.

Koro, İstanbullu izleyicileri eğlenceli dakikalarla buluşturmasının ardından 2015 yılında da olduğu gibi Mehter Marşı’nı Türkçe olarak seslendirdi. Topluluk ‘Mehter Marşı’ ile gelen yoğun alkışlar sonrasında da ‘Amurskie Volnı’ (Amur dalgaları) ve ‘Smuglyanka’ (Esmer güzeli) şarkılarını yorumlayarak ‘Kamarinskaya’ şarkısı ile aynı isimli Rus halk dansını sahneledi. Herkesçe bilinen ‘Kalinka’ şarkısı da salonun coşkusunu katladı. Topluluk, Kuzma Rıbalkin’in solistliğinde ‘Çanakkale Türküsü’nü de dinleyicilerle buluşturdu. Performans sırasında Çanakkale Savaşı’ndan görüntüler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları sahneye yansıtıldı. DIŞ HABERLER