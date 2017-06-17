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İmamlar Almanca bilecek

Görev yapmak üzere Almanya‘ya gelecek imamlardan gelecekte Almanca bilgilerini kanıtlamaları istenecek

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İmamlar Almanca bilecek
Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, gelecekte Almanya'da görev yapan imamların Almanca bilmeleri gerekecek. Haberde ayrıca, Thomas de Maiziere yönetimindeki İçişleri Bakanlığı ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yönetimindeki Çalışma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin bir araya gelerek çalışma koşullarının değiştirilmesi konusunu ele aldıkları belirtildi.

Alınan karar uyarınca, Almanya'da çalışmak isteyen imamlar seyahatleri öncesi dil bilgilerini kanıtlamak zorunda kalacak. Şu anda imam ya da diğer dini görevlilerin, Almanya'da görev yapabilmeleri için bir ön koşul bulunmuyordu. Alman İstihdam Bürosu'nun izni de gerekli değildi. Gelecekte bunun da değişmesi öngörülüyor. Alman hükümeti, 2015 yılından bu yana ülkeye gelen mültecilerin sayısı arttığı için Müslüman ülkelerden gelecek imam sayısının da artacağından yola çıkıyor. Hükümet kesimleri, Almanya'ya gelecek imamların hiç Almanca bilmemeleri ya da çok az bilgiye sahip olmalarının entegrasyon sürecini zedeleyeceği görüşünde. DIŞ HABERLER 

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