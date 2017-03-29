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İncirlik’e alternatif üs arayışı!

Die Welt gazetesi federal hükümetin Alman askerlerinin konuşlanması için İncirlik Üssü'ne alternatif ararken 8 farklı ülkede askeri üs belirlediğini bildirdi

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İncirlik’e alternatif üs arayışı!

Die Welt gazetesi, Alman Sol Parti'nin soru önergesine, federal hükümetten gelen yanıta yer verdi. Gazete soru önergesine dayandırdığı haberinde, federal hükümetin Alman askerlerinin konuşlanması için İncirlik Üssü'ne alternatif 8 farklı ülkede askeri üs belirlediğini bildirdi. Gazete söz konusu üslerin Kuveyt, Ürdün ve Kıbrıs’ta bulunduğunu belirtti.

Ancak Sol Parti'nin Federal Meclis’te verdiği soru önergesine cevap veren Alman hükümeti üslerin askeri amaçlara uygun olup olmadığının araştırılması amacıyla bu ülkelere ziyaretler yapıldığını, "üslerde askerlerin muhtemel konuşlandırılması konusunda ise herhangi bir görüşmenin yapılmadığını” açıkladı.

Kıbrıs’taki üslerin Akrotiri ve Paphos adlı üsler olduğu da belirtildi.  

AA

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