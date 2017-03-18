İngiliz askerleri Estonya'da

NATO'nun Rusya sınırlarındaki varlığını arttırma projesi kapsamında, dün İngiltere'nin RAF Brize Norton havalimanından hareket eden 130 İngiliz askeri, Estonya'nın başkenti Tallin yakınlarındaki Amari havaüssüne iniş yaptı. Askerleri İngiltere'nin Estonya Büyükelçisi Burbbear Theresa ve Estonya 1. Piyade Komutanı Albay Veiko-Vello Palm karşıladı. Estonya'ya gelen bu askerler, kendilerinin gelişi için daha önce hazırlık için ülkeye gönderilen İngiliz askerlerle birlikte görev yapacak. Gelecek haftalarda da İngiltere'den asker sevkiyatı devam edecek. NATO'nun Tapa'da konuşlandıracağı birliklere İngiltere 800 asker, Fransa 300 asker gönderecek. DIŞ HABERLER