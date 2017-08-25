İngiltere'den AB'ye yeni şok!

Avrupa Birliği parça parça bölünüyor.

İlk adımı atan İngiltere Brexit referandumu ile AB'den kopuşun başlangıcını yaptı.

Brexit'i şimdi yeni adımlar izliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra "Avrupa Adalet Divanı'nın yargı yetkisini de terk edeceklerini" söyledi.

May, İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin Brexit'ten sonra İngiliz yasalarının "nihai hakemi" olacağını ifade etti.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise İngiltere’nin AB’den çıkış müzakerelerinde olası bir geçiş sürecinin uygulanması konusunda mutabık kalınması halinde, bu sürecin 2022 yılında yapılacak genel seçim öncesinde sona ermesi gerektiğini belirtmişti.

İngiltere’nin Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis ise ülkesi ile Avrupa Birliği arasında iş gücünün serbest dolaşımının 2019 yılında sona ereceğini söylemişti.

İngiltere'nin bu kararları AB'de şok üstüne şok etkisi yapıyor.

Önümüzdeki yıllar ciddi sorunlara gebe.

Fransa Ekonomi Bakanı Le Marie, "İngiltere AB'ye borçlarını ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyoruz." ifadelerini kullanmış, İngiltere'nin AB üyeliğiyle ilgili sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar euro civarında olduğunu belirtmişti.