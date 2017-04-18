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İngiltere erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May sürpriz bir açıklama yaptı. May, 8 Haziran'da ülkede erken seçim yapılması çağrısında bulundu

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İngiltere erken seçime gidiyor
Başbakan May, Brexit'in (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması) ardından ülkesinin 'kesinlik, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu' söyleyerek  bunu sağlamanın 'tek yolunun' erken seçim olduğunu belirtti. May "Az önce başkanlık ettiğim kabine toplantısında hükümetin 8 Haziran'da erken seçim çağrısında bulunmasında mutabık kaldık" dedi. İngiltere daha önce 2020'de tamamlanması ön görülen Brexit sürecinden önce ülkede erken seçim yapılacağı yolundaki söylentileri sürekli reddediyordu. "Westminster'da ayrılık yerine birliğe ihtiyacımız var" diyen May mevcut hükümetin Brexit müzakereleri konusunda doğru bir planı olduğunu kaydetti. Ülkedeki diğer partileri 'oyun oynamakla' suçlayan May bunun Brexit müzakerelerinde ülkeye zarar vereceğini savunarak "O nedenle hemen şimdi bir erken seçime ihtiyaç var. Bunu yapmak için tek seferlik bir şansımız var" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER

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İngiltere Erken Seçime Gidiyor
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