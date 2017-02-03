Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

İngiltere NATO’dan siber savunma istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Fallon, "NATO'nun kendisini siber dünyada da etkin bir şekilde savunması gerekiyor ki, siber silahları kullananlar bunun bir bedeli olacağını bilsinler" dedi

03 Şubat 2017 Cuma 15:51
İngiltere NATO’dan siber savunma istiyor

İskoçya’daki St. Andrew Üniversitesi’nde bir konuşma yapan  İngiltere Dışişleri Bakanı Michael FallonRusya’yı hedef alarak, bu ülkenin Batı ülkelerine karşı siber saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. "NATO'nun kendisini siber dünyada da havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin bir şekilde savunması gerekiyor ki siber silahları kullananlar bunun bir bedeli olacağını bilsinler." diyen Fallon, özellikle Rusya’nın Batı ülkelerinde kritik altyapılar ve demokrasiyi hedef aldığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı'nın "stratejik rakibi" olmayı tercih ettiğini ifade eden Fallon, Moskova’nın amacının NATO’yu zayıflatmak olduğu görüşünü dile getirdi. Rusya’nın "yanlış bilgiyi silahlaştırarak" yeni bir çağı başlattığını belirten Fallon, bu yeniçağı "doğruluk-sonrası" diye nitelendirdi.

"Rusya açıkça NATO’yu ve Batı'yı sınıyor." ifadesini kullanan Fallon, "Etki alanını genişletmeye, ülkeleri istikrarsızlaştırmaya ve ittifakı zayıflatmaya çalışıyor. Pek çok müttefikimizin ulusal güvenliğine ve kurallara dayalı uluslararası sisteme zarar veriyor." diye konuştu.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
İngiltere NATO’dan Siber Savunma IstiyorIngiltereRusyaSiber SavunmaMichael Fallon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim