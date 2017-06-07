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İngiltere 'önce güvenlik' diyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May terör ve aşırılıkla mücadelede insan haklarını teminat altına alan yasalardan taviz vermeye hazır olduğunu açıkladı.

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İngiltere 'önce güvenlik' diyecek
İngiltere Başbakanı Theresa May terör ve aşırılıkla mücadelede insan haklarını teminat altına alan yasalardan taviz vermeye hazır olduğunu açıkladı. Resmi makamların tehditlere karşı daha etkili önlem alabilmesi gerektiğini söyleyen May, Londra'daki son terör saldırısı nedeniyle yoğun baskı altına girmiş bulunuyor. Üç ay zarfında üç kez terör eylemlerine hedef olan İngiltere'nin başbakanı Theresa May güvenlik makamlarının topladıkları bilgilerin adli kovuşturma için yeterli olmaması durumunda şüpheli şahısların hareket serbestliğinin kısıtlanabileceğini söyledi.

Theresa May, ‘Sun' gazetesine verdiği mülakatta, 'insan haklarını düzenleyen yasalarımız engel teşkil ettiği takdirde engelleri kaldırmak için yasaları değiştiririz' dedi. Başbakan May, terör şüphelilerinin ifadelerini almak için gözaltında tutuldukları süreyi 14'ten 28 güne çıkarmayı planladıklarını da belirtti. Theresa May, 6 yıllık içişleri bakanlığı görevi sırasında güvenliği zayıflatan uygulamalar başlattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. DIŞ HABERLER



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