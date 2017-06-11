İngiltere’de hükümet turları

Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) Genel Başkanı Arlene Foster, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde perşembe günü yapılan erken genel seçimin ardından ülkedeki hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili İngiliz Sky kanalına açıklamada bulundu. DUP lideri, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a giden May'in genel başkanlığını yaptığı Muhafazakar Partinin yetkilileriyle "çok iyi görüşmelerde" bulunduklarını dile getirdi.





"Elbette ulusal menfaatle hareket edeceğiz ve Birleşik Krallık için bir bütün olarak, tabii ki de özellikle Kuzey İrlanda için doğru olan neyse onu yapacağız. Birleşik Krallık genelinde doğru olanı yapmak ve Birleşik Krallık hükümetine istikrar getirmek istiyoruz." diyen Foster, bu çerçevede salı günü başkent Londra'da Theresa May ile görüşeceğini söyledi.





Bu arada BBC'deki "The Andrew Marr Show" programına katılan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon da DUP'un destekleyeceği "destek ve güven" anlaşmasıyla Theresa May'in kuracağı hükümet sürecine ilişkin konuştu.





Muhafazakar Partinin DUP ile resmi bir koalisyona girmediğini belirten Fallon, geleneksel olarak "destek ve güven anlaşması" denilen uygulamayla DUP'un ekonomi ve güvenlik gibi "büyük konularda desteğini alacaklarını" ancak anlaşmanın hangi alanlarda uygulanacağına dair görüşmelerin halen devam ettiğini vurguladı.

Bakan Fallon, DUP'un desteğiyle kurulacak azınlık hükümetinin ülkeyi kaosa sürükleyeceği yönündeki eleştirilere de "DUP ile son derece yakından çalışıyor olacağız." dedi.

May'e DUP tepkisi

Söz konusu "destek ve güven" anlaşması, DUP'un parlamentoda Kraliçe'nin okuyacağı hükümet programının oylandığı oturumda ya programa destek vereceği ya da çekimser kalacağı anlamına geliyor. DUP, hükümetin parlamentoya getireceği diğer düzenlemelere de evet oyu vererek veya çekimser kalarak destek olacak. Bunun karşılığında da DUP hükümetten, kendi parti programında yer alan bazı politikaları hayata geçirmekte destek isteyecek.





Theresa May, 18 Nisan'da sürpriz şekilde erken seçim kararı alırken gerekçesini 19 Haziran'da başlayacak Brexit müzakerelerine parlamentodaki gücünü artırarak girmek olarak açıklamıştı. Ancak seçimde May'in lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili sayısı 330'dan 318'e düştü. May, hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilini, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı DUP'un dışarıdan desteğiyle sağlamaya çalışacağını belirtmişti.





Ancak May'in DUP ile yapacağı anlaşma, partinin kadın ve LGBT hakları gibi konulardaki muhafazakar görüşleri sebebiyle daha şimdiden birçok Muhafazakar Partili vekil olmak üzere ülkedeki bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. AA