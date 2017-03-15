İngiltere’de işsizlik dipte

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) yapılan açıklamada ülkede ocak ayına kadarki üç aylık dönemde işsizlik oranının yüzde 4.8 olan beklentinin de üzerinde azalarak yüzde 4.7 seviyesine gerilediği bildirildi.

Bir önceki ayda ise işsizlik oranı yüzde 4.8 seviyesinde kaydedilmişti. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik yüzde 5.1 seviyesindeydi. Ocak ayı verileriyle İngiltere'de işsizlik oranı 1975’ten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

ONS’den yapılan açıklamada ülkede ocak ayına kadarki üç aylık dönemde toplam istihdamın 92 bin artarak 31.85 milyon seviyesine ulaştığı kaydedildi. Ülkede toplam işsiz sayısının ise ocak ayına kadarki üç aylık dönemde geçen yılın ağustos-ekim dönemine kıyasla 31 bin azalarak 1.58 milyona gerilediği belirtildi.

Ocak ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla ülkede toplam işsiz sayısının 106 bin azaldığı vurgulandı. İngiltere'de bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise yüzde 2.5 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2.3 artış kaydetti.

AA