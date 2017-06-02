İnsan kaçakçıları paraya para demiyor

Uluslararası Göç Kurumu (IOM) Direktörü William Lacy Swing, Akdeniz'den kaçarak Avrupa'ya geçerken ölümle sonuçlanan sığınmacı trajedilerinin kaynaklarından birisi olan insan kaçakçılarının dünya genelinde yıllık yaklaşık 35 milyar dolar para elde ettiklerini söyledi. Swing, Akdeniz'de hayatını kaybeden insanların sayısının bu yıl şu ana kadar 1.700 olduğunu ve geçtiğimiz yıl 5.000, 2015 yılında da 3.700 olduğunu belirtti.



Swing, "Kaçakçılar en büyük sorun. Yıllık yaklaşık 35 milyar dolar elde ediyorlar ve Akdeniz genelinde çok para ele geçirdiklerini biliyoruz" ifade etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, sadece 2015 yılının ilk 5 ayında 224 bin sığınmacı kaçak yollarla Avrupa'ya göç ettiğini açıklamıştı. ŞEVKET TEPETAŞ