İnsan kaçakçılığı arttı

Türkiye ile İtalya arasında deniz yoluyla insan kaçakçılığının yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. Alman resmi makamlarının da dahil olduğu Yasadışı Göç Ortak Analiz ve Strateji Merkezi’nin (GASIM) ‘gizli’ raporuna göre 2016 yılının ortasından bu yana Türkiye’den deniz yoluyla tespit edilen insan kaçakçılığı vakalarının sayısı büyük oranda artış kaydetti. Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı’nın (RedaktionsNetzwerk Deutschland) ulaştığı gizli rapora göre, 2016 yılında Türkiye’den 59 tekneyle 3 bin 846 sığınmacı deniz yoluyla İtalya’ya ulaştı. Kaydedilen insan kaçakçılığı vakalarının yüzde 88’inin 2016’nın ikinci yarısında gerçekleştiği bildirildi. 2015 yılında bu sayının 2 bin 741 olduğu kaydedildi. Raporda kaçakçılığın ağırlıklı olarak Ukraynalı kaçakçıların organize ettiği yelkenli teknelerle yapıldığına dikkat çekilerek, sığınmacıların büyük çoğunluğunun Suriye, Irak ve Afganistan’dan geldiği bilgisi verildi. Türkiye ile AB arasında geçen mart ayında imzalanan mülteci mutabakatı ve Balkan rotasının kapatılması, insan kaçakçılığı vakalarındaki artışın temel nedeni olarak görülüyor. Rapora göre İtalya’ya geçen yıl deniz yoluyla toplam 4 bin 292 kaçak göçmen ulaştı. Teknelerden 35’inin Libya’dan geldiği saptandı. Yunanistan’a ulaşanların sayısı ise bin 99 olarak kaydedildi. DIŞ HABERLER