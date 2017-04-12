Irak, ABD'ye üs kurdurmayacak !

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkede 5 bin 200 küsur ABD askerinin bulunduğunu söyledi. Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan İbadi, ülkedeki yolsuzluklara değinerek, bununla mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. İbadi, "Yolsuzluk yapanların çaldığı malları geri getireceğiz" dedi.

Irak parçalanmayacak

Irak'ın parçalanmayacağını da vurgulayan İbadi, "Iraklılar parçalanmayacak. Güneydeki vatandaşlar Musul'dakiler için bağış topluyor" ifadesini kullandı.

İbadi, ABD'nin Irak'taki askeri üsleri ve asker sayısına ilişkin ise şunları kaydetti: "Irak'ta ABD'ye ait askeri üs kurulması söz konusu değil. Askeri üs verme olayını reddettik. Koalisyona bağlı uçaklar komşu ülkelerin üslerinden geliyor. Eskiden üsleri kendileri (ABD) yönetirdi şimdi ise bu üsleri Iraklılar yönetiyor. ABD'nin burada 5 bin 200 küsur askeri var. Ancak bunların hiçbiri karada savaşmıyor. Bunlar danışmanlık, eğitim ve donanım faaliyetinde bulunuyor." İbadi, koalisyon güçlerine ait ise 3 ile 4 bin arasında asker bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kerkük'te çatışma fayda getirmez

Kerkük'teki bayrak kriziyle ilgili ise İbadi, "Kerkük Valisi, Bağdat'a gelen IKBY heyeti ve IKBY liderleriyle konuştum. Tansiyonu yükseltmenin yeri değildi. Kerkük'teki bileşenler arasında sorun yaratmak risktir. Tartışmalı bölgeleri çözme arzum var ancak bu anlaşma, anayasa ve dayanışma yoluyla olur. Konuyu şeffaflıkla çözmek için elimizde altın fırsatımız var. Çatışma bizi hiçbir sonuca götürmez. Yerinden edilenlerin bulunduğu ve bazı bölgeleri DEAŞ'ın kontrolünde olan bir kentte (Kerkük'te) referandum nasıl yapılabilir ki?" şeklinde konuştu.

Peşmerge referandumda ısrarlı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 'bağımsızlık referandumu'nun Eylül ayında milletvekili ve başkanlık seçimleriyle birlikte yapılmasının planlandığı belirtildi.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Dr. Erdelan Nureddin, IKBY heyetinin geçen hafta başkent Bağdat'ta hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bağımsızlık referandumunun nasıl ve ne zaman yapılacağının masaya yatırıldığını söyledi. Nureddin, "Referandumun, IKBY'deki milletvekili ve başkanlık seçimleriyle birlikte Eylül ayında yapılması planlanıyor. Heyet, referandum tarihini Bağdat'taki üst düzey yetkililere iletti" dedi.