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Irak mahkemesinin Kerkük kararı

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti

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Irak mahkemesinin Kerkük kararı
Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti. Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017'de imzalanan, kentteki hükümet binaları üzerinde Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır." denildi. Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti. Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı. Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor. AA
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