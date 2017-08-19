Irak'ta insani dram

Irak'ta 2014'ten bu yana yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde daha güvenli bölgelere sığınan yaklaşık 5 milyon kişiden 3 milyonu hala hayatlarını "iç göçmen" olarak sürdürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın 2'nci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamı ile Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinden sonra ülke büyük bir insani krizin içine sürüklendi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 36 milyonluk nüfusun 11 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğu Irak'ta, son 3 yılda yaklaşık 5 milyon kişi evlerini terk ederek daha güvenli olan ülkenin kuzey bölgelerine sığınmak zorunda kaldı. Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casim el-Caf, halihazırda iç göçmen durumunda olan 3 milyon kişinin üçte birini Musul kent merkezinin batı yakasından kaçan sivillerin oluşturduğunu açıkladı.

BM ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı İçişleri Bakanlığından elde edilen verilere göre, Musul, Duhok, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye'de iç göçmenler için toplam 67 kamp oluşturuldu. IKBY İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, ağustos ayında yayımladığı son raporunda "Duhok, Erbil ve Süleymaniye kentindeki iç göçmen ve Suriyeli sığınmacı sayısının yaklaşık 1 milyon 400 bin olduğunu" açıkladı.

750 bin Musullu iç göçmen durumunda

BM verilerine göre, yaklaşık 9 ay süren Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında yaklaşık 1 milyon sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Başta Musul kent merkezinin batı yakası olmak üzere DEAŞ ile girilen şiddetli çatışmalar ve geri alınan bölgelerdeki birçok evin ise hava saldırılarında yıkılmış olması, geri dönüşleri yavaşlattı.

Musul'dan kaçan yaklaşık 1 milyon sivilden sadece 250 bini evlerine geri dönerken, kalan 750 bin kişi ise kentin güvenli bölgelerinde kurulan 13 kampta yahut yakınlarının yanında ya da farklı kentlerde kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesi veriyor.

BM, evlerinden uzakta yaşam mücadelesi veren Musullu iç göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için gereken 212 milyon dolarlık bütçenin bir an önce tedarik edilmesini istiyor.