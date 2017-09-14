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Irak'ta korkunç saldırı: 50 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi. 80'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

14 Eylül 2017 Perşembe 17:09
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Irak'ta korkunç saldırı: 50 ölü

Irak polisi ve sağlık görevlileri Nasıriye kentinde bir restoran ve polis kontrol noktasında yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda en az 50 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıları IŞİD üstlendi.

Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr semtinde dün yine bir oto galerisinde düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

'Ölenlerin Çoğu İranlı Şii Hacılar'

Hastane kaynakları restorandaki saldırıda ölenler arasında İran vatandaşlarının da olduğunu açıkladı.

Vali Nasıri ise ölenlerin çoğunun İranlı Şii hacılar olduğunu söyledi.

Türkiye'den bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak’ın başkenti Bağdat’ta bugün düzenlenen ve 50’ye yakın Iraklı'nın hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede Iraklı kardeşlerimizle dayanışma ve birlik içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 14.09.2017 17:33
Anahtar Kelimeler:
Bombalı SaldırıBağdatIrak
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