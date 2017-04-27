Irak ve Katar arasında para savaşı

'Paraya ihtiyaçları yoksa geri göndersinler' diyen Katar'sa Bağdat'ın konudan haberdar olduğunu ileri sürdü. İngiliz Independent gazetesinin 'muhtemelen tarihin en büyük fidyesi' olarak nitelediği ve 500 milyon dolar olduğunu belirttiği meblağa Iraklı yetkililer tarafından el konulmuştu.



Irak Başbakan Haydar el İbadi, avcılara vize verilmesine sezonu olmadığı gerekçesiyle başından beri karşı olduğunu ve Katar'ın yüklü miktarda parayı resmi olmayan yollarla Irak'a soktuğu yönünde açıklamalar yaptı. Salı günkü basın toplantısında konuşan İbadi, "Uçak (Katar uçağı) havalimanına indiğinde çok sayıda büyük çanta görünce şaşırdık.



Aranmasını istedik, karşı çıkıldı ve buna izin verilmedi. Biz de bunlara el koyduk. Anladık ki bunların içerisinde yüzlerce milyon dolar vardı. Tüm çabamız kaçırılanların güvenli şekilde serbest bırakılması. Dedim ki 'Bu paralar madem Irak'a giriş yaptı resmi şekilde incelenmeden geri gitmez.' Paralar Irak hükümetinde duruyor. Sonuçta bunlar Katar yönetiminindir ancak bunu incelememiz lazım " dedi.



Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman el Tani ise Irak güvenlik güçleriyle koordineli bir şekilde hareket ettiklerini vurgulayarak, "Irak güvenlik güçleri konuyu biliyorlardı ve serbest bırakılma olayıyla ilgili tamamen koordinasyon söz konusuydu. Paraya ihtiyaçları yoksa bunlar resmi yollarla geri dönsün" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER