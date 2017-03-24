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Irak’ta hükümet karşıtı gösteri

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse dahi yandaşlarından ülkedeki yolsuzluklara karşı gösterilere devam etmelerini istedi

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Irak’ta hükümet karşıtı gösteri

Şii lider Sadr, binlerce yandaşının katıldığı gösteride yaptığı konuşmada, “Öldürülsem bile reform devrimini bıkmadan sıkılmadan devam ettirin. Gösterilerin sonuna kadar barışçıl olmasını sağlayın.” dedi. Reform çağrısı yapılan bu gösteriler nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Sadr, “Irak halkının, Yeşil Bölge’ye girişi onların (yolsuzluk yapanların) sonunun başlangıcıydı. Bunu tekrar yapmaya gücümüz var.” ifadelerini kullandı. Gösteriler devam ettikçe yolsuzluk yapan siyasetçilerin güç kaybettiğini söyleyen Sadr, şöyle devam etti: “Gösterileri bıraktığınız an bunlar sizi celladın eli altındaki mahpus gibi boyun eğdirmeye zorlayacak. Biz, Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmeyiz. Bunlar, mezhepçi çatışma ortamı yaratmaya tüm güçleriyle devam edecek. Sizi bu konuda uyarıyorum. Mal, nüfuz ve silahla sizi aldatmasınlar. Vatan size emanettir. Oyunuzu Irak’ı bugün açlık ve teröre teslim edenlere değil, yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak olanlara verin.” AA

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Irak’ta Hükümet Karşıtı Gösteri
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