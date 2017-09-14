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İran'a ticari uçak satışına engel

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ticari uçak satışını engelleyen önlemleri kabul etti

14 Eylül 2017 Perşembe 16:34
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İran'a ticari uçak satışına engel

ABD Temsilciler Meclisi, İran'a ticari uçak satışını engelleyen önlemleri kabul etti. Cumhuriyetçi üye Peter Roskam'ın 2018 yılı harcama paketine önerdiği 2 değişiklik, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan sesli oylamada kabul edildi.

Değişiklikler, ticari satışlara yetki veren fonların kullanımını yasaklıyor ve Yurtdışı Varlıkları Kontrol Ofisinin uçak satışına lisans vermesini engelliyor.

Roskam, ABD'nin, geçmişte Suriye yönetimine destek amacıyla asker ve silah gibi kaynakları ticari uçaklarla taşıyan İran'a uçak satışından kaçınması gerektiğini söyledi.

Peter Roskam, "İran, savaş suçlularını ve teröristleri desteklemek için ticari uçak kullanmaya son verene kadar Esad'in acımasız savaşını körüklemek için kullanabileceklerinden, Batılı şirketlerin İran havayollarına daha fazla uçak satmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri ise değişikliklerin, İran ile varılan nükleer anlaşmayı tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 14.09.2017 18:05
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisiİran
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