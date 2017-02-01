İran, balistik füze denemesini doğruladı

Tasnim haber ajansının haberine göre, daha önce bu yönde ABD'den gelen iddiayı doğruladı. Ancak Savunma Bakanı son balistik füze denemesinin İran'ın 2015'te P5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararını ihlal etmediğini belirtti.

BMGK'nın 2231 nolu kararına göre İran'ın nükleer başlık taşıma kapasiteli balistik füze geliştirmesi yasak. Dehkan "Son deneme bizim savunma gücünü arttırma planlarımıza göre gerçekleşti ve yabancıların savunmamızla ilgili konulara karışmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD medyasına konuşan adı açıklanmayan bir yetkili İran'ın pazar günü denemesini yaptığı orta menzilli balistik füzesinin yaklaşık 1000 km yol katettikten sonra patlayarak başarısız olduğunu öne sürmüştü.

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