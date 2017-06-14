İran borcunu doğalgazla ödüyor

İran İslamî Şura Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Esedullah Karahani "İran, Türkiye'ye 800 milyon dolar değerinde doğalgaz teslimatı yaptı" dedi. Türkiye, 2012-2016 yılları arasında İran'ın doğalgaz fiyatlarını yüksek tuttuğunu iddia ederek konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkeme, bu dönemde Türkiye'ye 14.2 milyar dolarlık doğalgaz satan İran'ın toplam doğalgaz satış rakamında yüzde 13'lük indirime gitmiş olması gerektiğini belirterek Türkiye'ye 1.9 milyar dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.



Karahani'nin açıklaması Patrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin konu hakkında Meclis'i bilgilendirmesinin ardından geldi. Zengene borcun geriye kalan kısmının da yine doğalgaz verilerek kapatılacağını kaydetti. İran'ın Türkiye'ye tedarik ettiği gazın fiyatında indirime gitmesi sonrası hükümet, tüketiciye bu durumun indirim olarak yansıtılmasının planlandığını belirtilmişti. Bu yıl tüketicilerin doğalgaz faturalarına herhangi bir indirim yansıtılmasa da zam da yapılmadı. Türkiye'ye 2001 yılında doğalgaz satmaya başlayan İran, Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci doğalgaz tedarikçisi. AA